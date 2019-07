Can 2019 : Mbaye Niang et Mbaye Diagne incertains contre la Tunisie Mbaye Niang et Mbaye Diagne pourraient manquer la demi-finale de la Can contre la Tunisie, demain au Caire, à 16 h. Mbaye Niang est touché à la cuisse alors que Mbaye Diagne souffrirait d’une grippe, selon la RFM. Les deux joueurs n’ont d’ailleurs pas assisté à la séance d’entraînement des "Lions", hier, au Caire.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos