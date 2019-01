Can 2019: Sada Thioub: « Je n’ai aucun lien avec la Mauritanie…Je suis Sénégalais… »

Il est dans les petits papiers d’Aliou Cissé en vue de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Egypte 2019, qui mettra aux prises le Senegal et Madagascar, le 22 mars prochain à Dakar.



Mais le nom de Saba Thioub est récemment annoncé du cotés des Mourabitounes qui souhaiterait l’enrôler. Le joueur de Nîmes affirme dans les colonnes du journal Record, qu’il n'a aucun lien avec la Mauritanie.



« Je n’ai jamais mandaté quelqu’un auprès des dirigeants du foot mauritanien. Au contraire, ce sont les gens qui me demandent si j’étais intéresse par le projet de ce pays. Mais, moi, j’ai toujours été catégorique dans mes choix : Je suis sénégalais 100% de père et de mère. Aucun de mes parents n’a des origines mauritaniennes. Donc moi, je ne peux pas jouer pour ce pays-là », lâche l’attaquant de Nimes (Ligue 1 français).

