Can 2019: Un sondage donne le Sénégal vainqueur devant l'Egypte Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions qui remportera, selon vous, la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Deux favoris se dégagent.

Sur les 30 374 votes recensés, vous êtes 20,8% à imaginer le sacre du Sénégal. L'Egypte, pays hôte de la compétition, est juste derrière avec 18,3% des votes. Viennent ensuite l'Algérie (13,5%), la Côte d'Ivoire (11,1%), le Maroc (9,1%) et le Cameroun (7,1%). Les autres nations se partagent les miettes. On retrouve plus loin la RD Congo (3,7%), la Tunisie (3,3%), le Nigeria (3,1%), le Mali (3,1%) et le Ghana (2,2%). Enfin, 4,5% des votants voient un autre pays, qui n'est pas cité dans cette liste, remporter cette CAN.









