Can 2019 : l’Ouganda au menu des Lions en 1/8èmes, vendredi Le Sénégal a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Can 2019, hier, face au Kenya après son succès (2-0) pour son dernier match de poule. Les Lions affronteront l’Ouganda en huitièmes de finale, vendredi prochain au Caire.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 14:17 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, les Lions devront faire preuve de prudence face à cette surprenante équipe, qui a terminé deuxième de la poule A, derrière l’Egypte. Les Cranes qui ont surpris en battant d’entrée la RD Congo (2-0) lors de leur première sortie dans cette compétition. l'Ouganda qui a également mis en difficulté l'Egypte, malgré une défaite 2 buts à 0, lors de leur seconde sortie dans la compétition. les Lions sont avertis

