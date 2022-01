Can 2021: L’Egypte retrouve le Cameroun en demin-finale

Les Pharaons d’Egypte se sont qualifiés dimanche pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations en battant, 2-1, les Lions de l’Atlas du Maroc, après les prolongations au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.



Soifiane Boufal avait inscrit le but marocain sur penalty.



Mohamed Salah a égalisé à la 53-eme mn et Trezeguet a marqué le deuxième but à la 100-eme mn.



Les Pharaons retrouvent en demi-finale les Lions indomptables du Cameroun.



La rencontre est prévue jeudi à partir de 19 heures.



