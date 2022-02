Can 2021: Les lions du Sénégal entament ce jeudi, leur préparation de la Finale L’équipe nationale de football du Sénégal a entamé jeudi après-midi la préparation de sa troisième finale en Coupe d’Afrique des nations (CAN), mais sans certains joueurs, a constaté l’APS, à Yaoundé.

Au terrain annexe du stade Ahmadou-Ahidjo, les titulaires sénégalais de la demi-finale jouée contre le Burkina Faso n’ont pas pris part à la séance d’entraînement, à l’exception de Sadio Mané.



Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Famara Diédhiou, Bamba Dieng, Abdou Diallo et Bouna Sarr sont restés à l’hôtel. Kinésithérapie, dégraissage, musculation, bain glacé et massage sont les exercices prévus pour eux.



A la séance d’entraînement, Saliou Ciss s’est livré à la course, avec El Hadji Diouf, ancien attaquant des Lions.



La séance d’entraînement des remplaçants s’est déroulée sur la pelouse du stade, en présence du staff technique. Aliou Cissé, le sélectionneur national, s’est adressé aux joueurs pendant quelques minutes, avant de dérouler le programme de la séance.



Blessé lors des quarts de finale, Boulaye Dia ne s’est pas entraîné avec les Lions. Fodé Ballo Touré, après s’être entraîné en solo, a rejoint ses coéquipiers.



Le Sénégal s’est qualifié mercredi en finale de la CAN en éliminant les Etalons du Burkina Faso, 3-1.



En quête de leur premier trophée continental, les Lions accèdent à ce stade de la compétition pour la troisième fois après les éditions de 2002 et 2019 de la CAN. Ils joueront la finale dimanche prochain, contre le vainqueur de la demi-finale Cameroun-Egypte prévue jeudi à 19 h GMT, à Yaoundé.





