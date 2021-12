Can 2021: Quatre arbitres sénégalais, retenus Quatre arbitres sénégalais, dont le numéro 1 national Maguette Ndiaye, ont été désignés pour officier durant la Coupe d’Afrique des nations 2021, prévu le 9 janvier prochain au Cameroun.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Décembre 2021 à 18:57 | | 0 commentaire(s)|

Maguette Ndiaye qui va officier à la VAR est accompagné de ses deux assistants habituels Djibril Camara et El Hadj Malick Samba. Le central Issa Sy sera aussi de la partie pour cette édition qui aura lieu du 9 janvier au 6 février.



D’après Aps, cette désignation de Maguette Ndiaye pour officier en compagnie de ses assistants à la phase finale de la CAN 2021, conforte sa position parmi les meilleurs sifflets du continent.



Pour avoir sifflé un penalty en faveur du Ghana lors de la dernière journée du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la Fédération sud-africaine de football (SAFA) l’avait accusé d’avoir "manipulé" le résultat de la rencontre.



Les Black Stars avaient battu les Bafana-Bafana 1-0 et cette victoire était synonyme de qualification pour les barrages de Qatar 2022 programmés en mars prochain.



En tout, 33 arbitres centraux, dont certains désignés pour la VAR et 31 assistants prendront part à cette 33-ème édition de la CAN.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook