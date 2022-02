Can 2021: Sadio Mané et Edouard Mendy, nominés

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Février 2022 à 11:18

Les internationaux sénégalais Sadio Mané et Edouard Mendy, en plus du titre de champion d’Afrique, ont été nommés meilleur joueur et meilleur gardien du tournoi, par la Cellule technique de la Confédération africaine de football (CAF).



S’il a raté ce dimanche un penalty, Mané a mené le Sénégal vers la victoire avec trois buts et deux passes décisives.



Le gardien Edouard Mendy, dont le tournoi a commencé avec le 3-ème match contre le Malawi (0-0), a réussi à fermer la boutique. Et ce dimanche, il a fait échec à Marwan Mehany, dans les derniers instants des prolongations.



Ousmane Wade