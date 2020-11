Can 2021 : Sadio Mané marque et qualifie les « Lions » pour une 16e participation

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a validé son ticket pour la prochaine coupe d’Afrique nations, son 16e dans l’histoire de cette compétition africaine à l’issue de la rencontre face à la Guinée Bissau (1-0). C’est grâce à un but de Sadio Mané marqué à la 82e minute. Le joueur de Liverpool, élu homme du match, bat le record de Bocandé et égale désormais à El Hadj Diouf, sur le nombre de buts marqués en sélection avec 21 réalisations.



Un sans-faute pour les « Lions » qui ont comptabilisé 4 victoires en autant de sorties et reviennent ainsi les premiers qualifiés à la prochaine Can prévue au Cameroun.

