Can 2023 / Aliou Cissé ne comprend toujours pas : «Je ne peux expliquer comment on a perdu le fil du match…» «Il est difficile de faire des analyses juste après une défaite. On a perdu le fil conducteur du match dés le premier but. Sur le plan technique, nous avons eu beaucoup de déchets. On était bien en bloc. Mais en réalité, les déchets se situaient au niveau de la projection et de la récupération du ballon. Et quand vous jouez avec un bloc médian, il faut se projeter. On sautait le milieu de terrain, alors qu’à chaque fois qu’on trouvait Sadio Mané et Ismaila à l’intérieur, on n’a pas pu ravitailler nos extérieurs.

Je regrette qu’on n’ait pas pu le répéter le long du match, comme ce fut les trois premiers matchs. Mais je ne peux expliquer comment on a perdu le fil du match. La Côte d’Ivoire avait la possession. Mais ce n’était pas une possession dangereuse. On aurait pu jouer ce match pendant 2 heures de temps, mais je ne pense pas que la Côte d’Ivoire aurait pu marquer. On savait que ce match risquait de se jouer sur des coups de pieds arrêtés ou sur des penalties.»



«Un match très bizarre, avec beaucoup de faits de jeu»



«On est très déçus du résultat surtout pour les garçons. Je pense qu’on était venus ici pour gagner cette Can. On est déçus pour notre peuple qui attendait beaucoup pour nous. Mais je suis très fier de mes garçons. Quand on gagne, on est heureux mais quand on perd, il faut garder la sérénité. Il faut garder notre dignité. C’est un match très bizarre avec beaucoup de faits de jeu, pas besoin de revenir là-dessus. On avait bien débuté le match mais c’est dommage. C’est le football en 2020, on était heureux, mais là, on est triste. Je félicite mes garçons, mais surtout le peuple sénégalais.»



«On méritait d’aller en quart de finale»



«On sait ce qui s’est passé, on a perdu aux tirs au but. On menait au score jusqu’à cinq minutes de la fin. Je pense qu’on a un penalty, donc l’arbitre n’est pas allé voir la Var. Eux, ils ont un accrochage dans la surface, l’arbitre est allé voir la Var. Ce sont des décisions qui sont comme ça.



Aujourd’hui, c’est contre nous. Donc, on est très déçus quand on regarde nos trois derniers matchs et nos différentes prestations, véritablement, on méritait d’aller en quart de finale. Mais comme je le dis, c’est le football qui est comme ça.»



