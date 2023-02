Can 2023 : Aliou Cissé « prêt » à ouvrir la "Tanière" à toutes les catégories

Le technicien sénégalais Aliou Cissé a fait part jeudi soir de son envie de continuer avec l’équipe nationale de football, en « ouvrant la "Tanière" à toutes les catégories ».



Interpellé par les journalistes lors de l’ouverture du 7e congrès de l’AIPS/Afrique, à Dakar, il s’est voulu clair: « je ne suis pas usé et je ne suis pas fatigué ».



D’ailleurs, ajoute le meilleur entraîneur d’Afrique, « on est en train de préparer notre liste pour le mois de mars, pour aller défendre notre titre et ramener un deuxième trophée de Coupe d’Afrique, ici. Donc, oui, nous sommes prêts à faire le maximum pour emmener cette équipe le plus loin possible ».