Can 2023 : Le Nigeria se qualifie sereinement face à la Guinée-Bissau Pendant que la Côte d’Ivoire s’est littéralement effondrée contre la Guinée équatoriale, le Nigeria n’a presque pas sué contre la Guinée-Bissau au stade Félix-Houphouët-Boigny, malgré, une nouvelle fois, un tout petit score (0-1).



Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Disputée sur un rythme tout sauf effréné, la partie ne voit guère d’occasion majeure avant l’ouverture du score, si ce n’est en position de hors-jeu (une constante tout au long de la rencontre). D’un coup, sur un centre de Moses Simon, en difficulté jusqu’ici, le malheureux Opa Sanganté mitraille involontairement son portier Jonas Mendes, laissant le Nigeria exulter (0-1, 36e).



Dans tous les cas, Victor Osimhen rôdait dans son dos et aurait poussé le cuir au fond des filets. En seconde période, Osimhen est privé du 2-0, la faute à une main sur un contrôle pour le bomber du Napoli. Zaidu Sanusi marque lui aussi, dans le but vide, mais un hors-jeu est signalé, à juste titre.



Idem pour les Djurtus, qui voient Franculino Djú célébrer en vain, dans la même minute (83e), après un tir puissant lancé en pleine surface.



Les Super Eagles affronteront le deuxième du groupe C en huitièmes de finale, potentiellement la Guinée. Ce qui serait pour eux la troisième Guinée du tournoi.



Amath Thiam

