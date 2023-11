Can 2023 - Liste Limitée à 23 Joueurs, Heures de Matchs… Aliou Cissé taclle la Caf EnQuete-Aliou Cissé est remonté contre la Confédération africaine de football à propos de sa décision de limiter les effectifs des équipes à 23 joueurs pour la Can 2023, en Côte d’Ivoire, ainsi que la programmation de certains matchs à 14h.

Après avoir autorisé les équipes à convoquer jusqu'à 28 joueurs lors de la Can 2021, du fait de la pandémie à Covid-19, la Caf est revenue à la traditionnelle norme des listes à 23. Cette décision ne fait pas l’unanimité chez les techniciens.



C’est le cas du sélectionneur national du Sénégal qui n’approuve pas cette mesure. Pour Aliou Cissé, la Confédération africaine de football ‘’aurait pu laisser qu’on puisse être à 26 ou 27’’.



‘’De janvier 2023 à aujourd’hui, depuis les éliminatoires de la Coupe d’Afrique, toutes les équipes ont convoqué entre 26, 27 voire 30 joueurs. Tout le monde est conscient de la dureté de la Can, des difficultés qu’il y a entre les baisses de forme, les suspensions, les maladies. Cela ne gâchera rien du tout. Pour nous les entraineurs, cela nous permettra d’avoir plus de possibilités’’



L’entraineur des Lions n’est pas non plus d’accord avec l’instance faitière du football africain sur la programmation des heures de match pour la prochaine Can en Côte d’Ivoire. Certaines rencontres vont se tenir à 14h, en pleine chaleur, comme la première sortie des Lions face à la Gambie.



‘’Il n’y a aucun médecin qui dira que jouer à 14h, c’est bon pour la santé des joueurs. Il est important aussi que la Confédération africaine pense à ces joueurs-là, qu’elle comprenne que pour que la Can soit belle, il faut aussi mettre les joueurs dans les meilleures conditions de performance. On ne peut pas être performant en jouant à 14h’’, a dénoncé Cissé



Celui-ci a invité la Caf à revoir sa copie en pensant davantage à la condition des joueurs qui sont les acteurs sur le terrain, car, a-t-il indiqué, l’évolution du football africain ‘’ne peut être tout simplement que sur les gradins et les hôtels’’.



Aliou a suggéré à la Caf de consulter les techniciens sur ces questions touchant à la réalité du terrain. ‘’Depuis huit ans que je suis ici, ce sont des situations sur lesquelles j’aimerais que la Caf nous demande notre avis à nous les techniciens. C’est vrai que le football africain a beaucoup progressé, s’est beaucoup développé au niveau des joueurs, des infrastructures, etc. mais ce serait aussi bien qu’on nous demande notre avis pour savoir ce que nous pensons de tout ça.’’



Pourtant, la Caf a en son sein une commission des légendes composée d’anciens stars du football. Selon lui, c’est à se demander si ces derniers sont ‘’associés à la prise des décisions’’.



‘’Ils connaissent les difficultés de jouer sur le continent africain. Je ne pense pas que Jérémy Ndjitab, qui a déjà joué pour le Cameroun, ou Anthony Baffoe vont donner leur aval pour faire jouer les équipes à 14h. Il faut demander aux footballeurs les réalités du terrain. C’est important.’’



