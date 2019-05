Can Egypte 2019- Voici la liste des 25 joueurs convoqués par Aliou Cissé, Kara Mbodj out La 32e Édition de la Can 2019 est désormais lancée avec la publication de la liste par le sélectionneur Aliou Cissé.

Composée de 25 joueurs, Aliou Cissé a gardé presque les mêmes joueurs ayant été convoqués lors des deux dernières sorties de l’équipe nationale du Sénégal, contre le Madagascar et le Mali.



