Can U 17 (2e J) : le Sénégal perd devant la Guinée (2-1) et s’éloigne de la Coupe du Monde Les Lionceaux ont été battus par la Guinée (2-1), ce jeudi, à Dar Es Salm lors de leur seconde sortie de la Can de la catégorie U17. Une défaite qui fait suite à leur match nul (1-1) contre le Maroc pour leur première sortie dans cette compétition, compromettant ainsi, leurs chances de qualification pour le Mondial de la catégorie.

Les cadets sénégalais avaient pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières, ouvrant le score par Samba Diallo (10e). Mais, les poulains de Malick Daf vont concéder l’égalisation par l’intermédiaire d'Alghassim Bah (30e), pour la Guinée, avant de céder une seconde fois après le but de Momo Touré (80e). Une victoire précieuse qui permet aux cadets guinéens de prendre la seconde place du groupe.



Le Cameroun qui a battu le Maroc (2-1), en première heure, se qualifie pour les demi-finales de la compétition et décroche dans le temps, son ticket pour la coupe du monde de la catégorie, prévue au Brésil.



Tout le contraire du Sénégal, qui hypothèque ainsi, ses chances d’aller au Mondial.

Les Lionceaux devront, en effet, faire un meilleur résultat que le Maroc lors de la dernière sortie des matchs de poule.

