Cancer du col de l’utérus : 14 cas suspects détectés à Kaffrine Quatorze cas suspects de cancer du col de l’utérus ont été détectés après le dépistage de 276 femmes à Kaffrine , au cours de ce week-end, selon un corps médical. C’est suite à des tests qui ont eu lieu dans le cadre d’une campagne de dépistage organisée par l’Amicale des sages-femmes du district sanitaire de cette ville.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

‘’Nous avons détecté 14 cas suspects de cancer du col de l’utérus’’, a dit Rokhaya Diop Fall, une sage-femme membre de ladite amicale.



Selon Mme Fall, deux des cas suspects sont traités à Kaffrine, et les autres seront pris en charge par d’autres établissements de santé, en dehors de la région, nous dit l’APS.



Vingt-quatre cas d’infections sexuellement transmissibles ont été recensés lors de la campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus, a indiqué Rokhaya Diop Fall.



‘’Les cancers du col de l’utérus et du sein constituent un problème de santé publique au Sénégal. Ils sont les premières causes de mortalité chez les femmes’’, a souligné le médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, Ndèye Mbacké Kane.



Elle rappelle que le ministère de la Santé a mis à la disposition du département de Kaffrine un appareil de cryothérapie, qui sert à soigner les lésions précancéreuses.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos