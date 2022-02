Cancer du col de l'utérus: 80% des femmes décèdent sur les 2500 cas recensés Le cancer du col de l’utérus continue de faire des victimes, malgré la disponibilité du vaccin pour les jeunes filles. "Dans ces cancers, on dénombre à peu près 2 500 cas de cancer du col de l'utérus. Parmi ces 2 500 cas, 80 % vont décéder».

Selon le gynécologue, colposcopiste, spécialisé en cancer et secrétaire général de la Société sénégalaise de colposcopie de pathologie liée au papillomavirus, Dr. Ousmane Dieng, au Sénégal, il y a plus de 11 000 cas de cancer, toutes formes confondues, par année, selon "Rewmi" et "Bës bi", repris par Seneweb.



Dans le monde, plus de 600 000 femmes sont décédées en 2020 du cancer. C'est un lourd tribut que les femmes continuent de payer. Le papillomavirus est un agent pathogène, un virus qui cause des maladies infectieuses et des infections. Ces infections peuvent conduire au cancer.



Il existe plusieurs types de papillomavirus, plus de 200 qui entraînent directement ou indirectement, des cancers. Les papillomavirus sont classés en trois catégories. Il y a ceux qui sont à bas risque et ceux à haut risque. Ils sont responsables de 100 % du cancer du col de l'utérus.







