Cancer du col de l’utérus / Docteur Marie Khémesse Ndiaye: « Le Sénégal fait partie des 20 pays les plus affectés en Afrique» Le cancer du col de l’utérus est omniprésent au Sénégal, qui fait partie des 20 pays les plus affectés en Afrique par cette pathologie. L’annonce a été faite, ce mardi, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, lors du Forum de sensibilisation des organisations de femmes sur la vaccination contre le cancer du col de l’utérus.

« Le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus fréquent dans la région africaine, où il représente 12 % de tous les nouveaux cas enregistrés chaque année. Au Sénégal, il représente le deuxième cancer gynécologique. Ainsi, notre pays fait partie des 20 pays les plus affectés en Afrique », explique Docteur Marie Khémesse Ndiaye.



Selon elle, « le cancer du col de l’utérus est la première cause des décès dus au cancer chez les femmes âgées de 15 à 44 ans, soit environ 30% des décès par cancer, du fait d’un diagnostic qui est souvent tardif ou avancé, dans 60% à 80% des cas ».



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rappelé que, conformément aux instructions du Président Macky Sall, le Sénégal a introduit le vaccin contre le virus du papillome humain depuis le 31 octobre 2018, sur toute l’étendue du territoire national. « C’est la preuve d’un fort engagement au sommet de l’Etat, pour préserver nos populations de cette maladie et de ses terribles conséquences. Il s’agit d’un vaccin très important dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus, qui constitue un réel problème de santé publique à l’échelle mondiale.



Ainsi, le cancer du col de l’utérus représente le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 527 624 nouveaux cas et 265 672 décès selon les estimations de GLOBOCAN de 2012 », a-t-elle détaillé.





