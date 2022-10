Cancer du sein: 1 817 cas et 951 décès enregistrés cette année Les prédictions de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) sur le cancer du sein, font froid dans le dos. D’après les chiffres de la Lisca, repris par "Les Echos", près de 1817 cas de cancer du sein seront détectés et plus de 951 décès déplorés cette année.

Le cancer du col de l’utérus arrive en tête quand on prend tous les cancers, tous sexes confondus. Le cancer du sein arrive en 2e position, suivi du cancer du foie et celui de la prostate. Le cancer de l’estomac arrive en 5e position. Il y a également le cancer des enfants, avec 800 nouveaux cas et environ 200 décès.



« Sur les 11 000 nouveaux détectés, si on compte tous les différents types de cancers au Sénégal, nous avons noté plus de 7 000 décès », avance la présidente de la Lisca. Selon elle, les cancers gynécologiques sont les premiers cancers en termes de prévalence et de mortalité avec le cancer du col de l’utérus qui enregistre 1900 nouveaux cas avec 1300 décès.



Depuis 2010, la Lisca a dépisté 32.536 femmes pour le cancer du sein, subventionné 19 300 bons de mammographie à 15 000 FCfa la séance et distribué 30 000 FCfa.







