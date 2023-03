Candidat à la Présidentielle : Me Moussa Diop, l’ancien DG de Dakar Dem Dikk, tire sur Macky Sall Président de la Coalition And Gor Yi Jotna, Me Moussa Diop a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de février 2024. Face à la presse, il a souligné avoir l’ambition de «restaurer l’autorité de l’Etat, d’engager la réforme en profondeur concernant les institutions de la République, mettre sur pied une véritable politique pour la jeunesse, une forte transparence dans la gestion des deniers publics», entre autres.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Auparavant, nous informe "Bes Bi", il s’est prononcé sur la sortie de Macky Sall dans "L’Express" sur le troisième mandat. L’ancien Dg de Dakar dem dikk constate que « la parole publique n’a plus d’importance pour des autorités ».



Avant de rappeler que le référendum de 2016 n’a pas touché le troisième mandat, mais la durée du mandat quittant le septennat au quinquennat bloqué. Parlant d'Ousmane Sonko, il a déclaré qu’il « n’a pas besoin d’ameuter toutes les rues pour une convocation au tribunal pour une affaire privée ».



Il ajoute, faisant allusion à la plainte de Mame Mbaye Niang : « Quand vous offensez quelqu’un dans un État de droit, il a le droit de vous amener là où la justice se fait ».













Bes Bi



