Candidat à la candidature : Mahammed Boun Abdallah Dione met les points sur les «i», concernant sa supposée maladie En conclave ce jeudi pour discuter de la charte de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, l’ancien Premier ministre et candidat à la candidature au sein de Benno pour la présidentielle de 2024, Mahammed Boun Abdallah Dione ne compte pas laisser cette occasion lui échapper. Pour lui, c’est la tribune idéale pour tirer les choses au clair, concernant son état de santé tant discuté.



Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 03:26 | | 5 commentaire(s)|

Contrairement à ce qui se dit souvent sur une supposée santé fragile qui lui est prêtée, le responsable politique de Benno à Gossas estime que non seulement les membres de sa coalition, mais également tous les Sénégalais doivent se le tenir pour dit: « Il n’a pas de problème de santé et qu’il est bien portant », a-t-il fait savoir lors de cette rencontre présidée par le patron de la majorité présidentielle, pour la constitution d’une charge en vue de l’élection présidentielle de 2024.











www.dakaractu.com

