Candidat au poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme : Faouzou Deme finalement recalé

Dans sa déclaration, il a tenu à exprimer sa gratitude envers le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui avaient instruit le ministre du Tourisme, Mountaga Diao, d’examiner son dossier et d’en rendre compte aux autorités.



Faouzou Deme a également salué l’engagement de la presse sénégalaise, africaine et internationale qui a contribué à la visibilité de sa candidature. Il a remercié chaleureusement les acteurs du tourisme à travers le monde, notamment le World Travel & Tourism Council et le World Travel Tourism Network, ainsi que les ministres du Tourisme des pays africains qui lui ont témoigné leur soutien.



Reconnaissant la volonté divine dans ce dénouement, il a conclu en adressant un message particulier à sa famille, ses amis et aux nombreux anonymes qui ont cru en lui. "Dieureudieuf", a-t-il écrit en signe de reconnaissance.