Candidat de Bby à la mairie de Mbour: Le magistrat Cheikh Issa Sall convoqué par les magistrats Le président de l’Agence de développement municipal (Adm), Cheikh Issa Sall, investi tête de liste désignée de BBY pour la commune de Mbour, a été convoqué par les magistrats.

Mardi 16 Novembre 2021

Ces derniers, veulent être édifiés sur sa situation administrative. Il sera entendu vendredi prochain.



D’après “SourceA”, ce n’est pas un hasard si le magistrat Cheikh Issa Sall va être entendu. Et, certains considèrent qu’il ne peut prétendre au poste de maire, à cause de son statut de magistrat.



Mais, il reste à savoir quelle décision sera prise par la Justice, à la suite de ses investigations.



