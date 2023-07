Candidat de Benno Bokk Yakaar à la Présidentielle : Abdoulaye Dièye à l’écoute du Président Macky Sall De la mesure, des convictions fortes et une posture fédératrice. Tout y était. Le Directeur général de AIBD SA, Abdoulaye Dièye, invité de l’émission « Yoon wi » sur la Rfm, ce jeudi 13 juillet 2023, a transcendé les petites appartenances pour s’en tenir à l’essentiel, au moment d’évoquer l’actualité politique. Celle relative à la décision du président de la République, Macky Sall, de ne pas participer à l’élection présidentielle de 2024.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

Selon M. Dièye, de sa posture républicaine même s’il dit être surpris d’autant plus que sa légitimité et la loi l’autorisaient à briguer les suffrages des Sénégalais. « Le président de la République est un grand homme avec une riche expérience d’homme d’Etat. C’est ce qui fonde nos initiatives », magnifie le président du mouvement Siggi Jotna, acteur politique de premier rang.



Abordant la question du candidat de Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Dieye soutient être à l’écoute du président de la République et chef de cette coalition, pour son leadership et la nécessité de trouver une candidature consensuelle, un homme capable de poursuivre son œuvre méritoire et de défendre la République.



« Nous avons plus besoin de continuité que de rupture pour poursuivre l’œuvre de construction de notre pays. Nous sommes derrière le président Macky Sall. Nous lui faisons entièrement confiance. Son choix sera le nôtre », affirme Abdoulaye Dièye, non sans appeler les forces de son camp politique à mobiliser les énergies et les intelligences, pour être dignes de l’héritage du Président Macky Sall, dont le bilan à la tête de l’Etat est assez éloquent.



En ce qui a trait aux probables candidatures de Khalifa Ababacar Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle, il s’est abstenu de donner une couleur politique à sa réponse : « Laissons la justice et les instances habilitées faire leur travail ».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook