Candidat de Benno : Les élus de Tambacounda se rangent derrière le choix de Macky Sall

Les élus locaux de Tambacounda vont entériner tout choix du candidat que fera le Président Macky Sall pour Benno. A travers un communiqué parcouru par "Le Témoin", dix élus du Sénégal Oriental (Mamadou Kassé, Président du Conseil départemental de Tambacounda, Papa Banda Dièye, Maire de Tambacounda, Issa Signaté, Maire de Netteboulou, Oumar Dème Maire de Ndoga Babacar, Seydou Bâ, Maire de Niani Toucouleur, Bafodé Dramé, Maire de Dialacoto, Abdou Samat Sakho, Maire de Sinthiou Malème, Babacar Bâ, Maire de Koussanar, Bilali Bâ, Maire de Makacoulibantan et Amadou Bâ, Maire de Missirah), ont pris acte de la décision du Président Macky Sall de ne pas se représenter pour 2024.



Selon le journal, ces élus ont félicité le chef de l’Etat pour sa posture historique, qui montre que le Sénégal est au-dessus de nous tous. « Nous sommes les témoins de l’impressionnant bilan du Président Macky Sall, qui a transformé nos terroirs et nos territoires. En 12 ans, le département de Tambacounda a fait des bonds considérables, tant au niveau des équipements sociaux de base qu’au niveau des accès à l’eau et à l’électricité. De plus, son incontestable leadership nous a conduits à plusieurs victoires. Nous, élus du Département de Tambacounda, considérons sa décision, malgré notre volonté affichée à maintes reprises de le voir briguer un nouveau mandat, comme un engagement à accompagner autrement notre continent, dans un contexte mondial spécial », lit-on dans le communiqué des signataires.



« Nous, élus du Département de Tambacounda, soutenons le Chef de l’État dans sa quête permanente d’un Sénégal de paix, de stabilité et d’émergence économique. Aussi, nous souscrivons à l’appel à la vigilance et la solidarité tout en réitérant notre engagement auprès du Président Macky Sall, chef de la majorité présidentielle élargie. C’est pourquoi, nous invitons la coalition Bennoo Bokk Yakaar à rester unie, dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous exhortons tous les responsables et militants de la majorité, à rester solidaires et à l’écoute du Président Macky Sall, afin d’assurer une large victoire au candidat désigné de Benno Bokk Yakaar », concluent ces élus de Tambacounda.