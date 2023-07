Candidat de Benno en 2024: Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale, choix des jeunes de Dagana Succéder au chef de l’Etat Macky Sall, est devenu un grand enjeu dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yakaar et plus particulièrement, dans ceux de l’APR. Si certains ont déclaré d’eux-mêmes leurs ambitions, d’autres se voient porter par des militants ou sympathisants.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

A Richard-Toll, dans le département de Dagana, des jeunes ont fait face à la presse, pour demander aux leaders de Benno de porter leur choix sur l’actuel président de l’Assemblée nationale, Dr. Amadou Mame Diop. Ces jeunes apéristes de Dagana ne sont pas allés par quatre chemins, pour exprimer leur souhait de voir le maire de la ville sucrière, être le candidat de Benno. Une plaidoirie arborée par le porte-parole du jour Manoungou Mbodj dit Oboma. Devant une foule de jeunes acquis à la cause et scandant le nom de Mame Diop, le porte-parole a d’abord rappelé que leur mentor est un membre fondateur de l’APR.



" Sa légitimité ne fait aucun doute dans les rangs de l’APR, pour avoir été parmi ces responsables qui ont procréé le parti " a-t-il pesté. Pour ces jeunes, Dr. Amadou Mame Diop est l’homme de la situation, avant qu’ils n’énumèrent les multiples victoires obtenues dans les différents scrutins de 2012 à nos jours.



" Son parcours est clair comme de l’eau, il n’a pas de contentieux ni avec l’APR ni avec le BENNO ", a précisé Manoungou Mbodj, avant de dire que l’actuel patron de l’hémicycle n’a de différends avec personne. Il est peint par ces jeunes comme quelqu’un de social, humble, loyal et toujours engagé aux côtés du chef de l’Etat, Macky Sall. " Il peut faire l’unité du parti et de Benno ", ont-ils soutenu. Ces jeunes trouvent que l’homme proposé pour cette candidature, en l’occurrence, Amadou Mame Diop incarne la continuité. " Il maîtrise le PSE et il est capable d’assurer la politique du président de la République, tant sur le plan social que sur le plan économique ", ont défendu les jeunes républicains.



Poursuivant son plaidoyer, Manoungou Mbodj est formel : " avec lui, la sécurité est assurée et l’émergence sera de mise ". Retraçant son curriculum vitae et son parcours politique, ces jeunes pensent que Mame Diop est l’idéal pour accélérer encore la cadence. Ainsi, ils invitent le Président Macky Sall et les autres leaders de Benno, à porter leur choix sur celui-là qui incarne le calme, le charisme, la compétence, la dévotion, la piété, le pardon, mais surtout, l’amour du pays.











Adama Sall (Saint-Louis)



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook