Candidat de l’Afp à la Présidentielle 2024 : Ousseynou Faye de M2R invite Niasse et ses partisans à quitter la coalition présidentielle

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 09:05 | | 0 commentaire(s)|

La candidature de l’Afp à la Présidentielle 2024 n’est pas du goût du président du Mouvement pour la renaissance républicaine (M2R), Ousseynou Faye, dont le parti est membre de la coalition présidentielle.



A en croire ce dernier, ce parti et toutes autres formations politiques de la mouvance présidentielle qui sont dans cette posture, devraient dès maintenant quitter la coalition, au lieu de profiter des avantages du régime, pour ensuite claquer la porte à la dernière minute.



« Si l’Afp et certains alliés projettent de présenter des candidats à la présidentielle de 2024, ils doivent déjà présent quitter la coalition présidentielle et ne pas attendre de bénéficier des avantages et des moyens du pouvoir pour ensuite se présenter contre ce même pouvoir. C’est ingrat ! Il faut être conséquent », a fait remarquer d’emblée l’architecte, avant d’inviter les théoriciens de cette thèse à prendre leurs responsabilités afin que le président de la République puisse choisir librement ses alliés pour ce quinquennat en cours.











Les Echos

