Candidate au BFEM, elle disparait à quelques jours des examens : FK sauvée par Le Principal du Cem de Diamaguene

Le Principal du Cem de Diamaguene a réussi un grand coup en collaboration avec la police de Diamaguene. À une semaine des examens du Bfem, ils ont pu mettre la main sur une candidate qui avait fugué du domicile de sa tutrice pour des soucis familiaux. En effet, tout a commencé lorsqu’au niveau de son école, on a remarqué les absences répétées de la jeune fille, alors qu’elle était à quelques jours des examens.



Se faisant un sang d’encre, le Principal avait mèné sa petite enquête et c’est ainsi qu’il avait été́ informé que F. K. S avait disparu et était introuvable depuis le 9 juillet 2022, correspondant à la veille de la tabaski. Et âpres plusieurs recherches vaines, suivies de plusieurs annonces dans les réseaux sociaux, il s’était rabattu sur la Brigade des mœurs et la police de Diamaguene.



C’est dans ces circonstances que les limiers qui sont rompus à la tache et qui traitent souvent ce genre d’affaires ont gé́olocalisé le téléphone de la jeune fille qui avait disparu depuis plusieurs jours. Une technique qui a porté ses fruits. Sa présence étant signalée à coté de Fass Mbao, les limiers ont dare-dare rappliqué sur les lieux.



On était à seulement une semaine des examens du Bfem. En réalité, la jeune fille a été́ retrouvée dans une famille d’accueil à laquelle elle avait fait croire qu’elle était une domestique à la recherche d’emploi. Et puisque durant la période de Tabaski les domestiques se font rares, cette famille avait sauté sur l’occasion. Ce qui fait que F.K.S passait même la nuit sur place.



Ré́cupérée par les limiers et soumise au feu roulant des questions, elle avait confié à ces derniers que ces suites à des problèmes familiaux qu’elle avait fugué du domicile de sa badiène. Mais avec le principal de son Cem qui l’avait appelée dans son bureau pour la raisonner, la jeune fille a été́ plus explicite. Ne vivant pas avec ses parents, elle avait été́ confiée à son homonyme depuis sa tendre enfance. Mais selon ses dires, elle a vécu toutes sortes de maltraitance et de brimades sur place. Le Principal du Cem de Diamaguene lui a prêté une oreille attentive en lui rappelant que le moment était très mal choisi.



Finalement, elle a reçu sa convocation et a passé son examen aux dernières nouvelles. Tout en espérant que ces problèmes familiaux ne la perturbent pas.

