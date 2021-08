Candidature « Forcée » d’Aminata Assome à Keur Massar : MOREK accuse Benoit Sambou Le Mouvement pour la Rénovation et l’Émergence de Keur Massar (MOREK), ne veut pas du ministre Aminata Assome Diatta à la mairie de Keur Massar. MOREK accuse Benoît Sambou de vouloir leur imposer la candidature du ministre du commerce.

Les prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022 commencent à créer des frictions dans le département de Keur Massar. Le Mouvement pour la Rénovation et l’Émergence de Keur Massar (MOREK) rejette catégoriquement la candidature du ministre Aminata Aminata Diatta à la mairie de Keur Massar.



Oumar Top président du mouvement, par ailleurs membre de BBY pointe du doigt le ministre M. Benoit Sambou, président de la Commission nationale de dialogue des territoires. Car d’après lui, Mr Sambou veut leur imposer la candidature du ministre du Commerce. Un « forcing » qu’ils dénoncent.



«Nous interpellons le Président de la république, Macky Sall pour une recadrer Sambou vis-à-vis de ces agissements intolérables. Nous acceptons qu’elle postule comme candidate si elle le souhaite mais pas en tant que candidate de la mouvance présidentielle. Car, lors des émeutes du mois de mars derniers, elle avait refusé littéralement de se prononcer sous prétexte qu’elle a des liens de parenté avec le leadeur du Pastef », ont fait savoir les membres du mouvement.



« Nous n’accepterons pas qu’elle soit candidate de la mouvance présidentielle et nous n’accepterons pas également une quelconque influence extérieure. »



« Fort de tous ces constats, je ne pense pas que le Président de la République puisse cautionner de tels agissements venant d’un de ses ministres en l’occurrence Benoit Sambou », prévient le MOREK, un mouvement qui œuvre pour un développement social, économique politique sportif ainsi que l’épanouissement de la commune.

Rewmi



