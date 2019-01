Candidature: Me Madické Niang minimise les attaques de Me Wade

Le candidat de la coalition Madické2019 n’en a cure des attaques du secrétaire général du Parti démocratique Sénégalais (Pds), qui demande à ce que Madické Niang soit exclu du collectif des 25 candidats recalés ou admis à l’élection présidentielle et à ce qu’il lui rende aussi son siège de député à l’Assemblée nationale.



Sur sa page Facebook, le candidat de la coalition Madické2019 a minimisé en s’adressant à sa famille naturelle libérale. «Je voudrais m’adresser à ma famille, la famille libérale. Je voudrais dire aux Sénégalais que celle-ci est unique et n’a jamais été divisée, comme certaines personnes, si minimes soient-elles, dans l’espace politico-médiatique, tâchent de faire véhiculer», a réagi Me Madické Niang. Qui ajoute : «Si ma candidature n’était pas supportée par beaucoup de mes frères libéraux, jamais, au plus grand jamais, elle n’aurait passé le cap de la validation aux parrainages avec cette vitesse de croisière, en si peu de temps».



Avant de déclarer tout de go : «Je le dis et je le répète, mes frères libéraux et moi-même, nous nous entendons très bien. Et, échangeons en vue de leur apport à l’élection présidentielle du 24 février prochain. Je ris souvent de ces diffamations d’une certaine presse. Vous verrez par vous-même. Je vous donne rendez-vous bientôt !».















Walfquotidien

