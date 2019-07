Candidature à la mairie de Rufisque : Ismaïla Madior Fall fait dans le clair-obscur Ismaïla Madior Fall maintient le flou quant à sa probable candidature à la mairie de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

« Je serais candidat à la mairie de Rufisque si au terme des consultations et de concertations que je suis en train de faire, il y a une masse critique d'acteurs de responsables, de leaders et de citoyens dont la volonté converge pour que je sois candidat », a dit l’ancien ministre de la Justice dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

L’ex garde des sceaux ajoute : « quand on est à Rufisque qui est un milieu Lebou, et des responsables de cette communauté vous font une distinction pour soutenir le président Macky Sall, c'est une sorte de soutien et de bénédiction au cas où vous auriez la tentation d'être candidat à la mairie ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos