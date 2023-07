Candidature de BBY à la Présidentielle 2024 : Le Mouvement Nafi pour Rufisque porte son choix sur Dr. Nafissatou Diouf

Selon le communiqué signé Directeur des Collectivités éducatives, Coordonnateur du Mouvement Nafi Pour Rufisque, c’est « celle qui dont le seul nom fait l’unanimité au sein de la classe politique sénégalaise ; celle qui a toujours accompagné le président de la République dans toutes ses décisions et orientations : la lionne du département de Rufisque ».



Dans leur logique et ainsi, pour une continuité de ce beau travail qui a mis le Sénégal sur les rampes de l’émergence, le Mouvement Nafi pour Rufisque -NPR- propose la candidature de Dr. Nafissatou Diouf pour les élections de 2024, au sein de la mouvance présidentielle pour un Sénégal de tous les défis.



« Dans le contexte actuel d’émergence du Sénégal dans plusieurs domaines, dont l’éducation, la santé et l’agriculture et où l’équité territoriale et l’inclusion sociale ont fini de changer drastiquement le visage du Sénégal des profondeurs, il est important de miser sur un profil avant-gardiste, très au fait des politiques publiques, respectueuse des institutions de la République, disciplinée, jeune et compétente et qui a la confiance du président de la République », conclut le document