Candidature de Benno Bokk Yaakaar en 2024 : Qui tuera l'autre ? Une bataille feutrée s’est engagée entre l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et l’actuel occupant de la primature, Amadou Bâ. Dans un Tweet fort éloquent, Boun Dionne ne néglige aucun détail pour confirmer sa candidature et montrer ses forces contre ses concurrents. Amadou Bâ, lui, ne parle pas. Il fait plutôt parler les autres comme Lat Diop. Mais, la mobilisation monstre de Kaffrine à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des phases nationales sportives, culturelles et citoyennes dans cette ville est perçue comme un signal fort, car le PM Amadou Bâ était aux côtés du ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow.

Une affaire de Premiers ministres ! Un duel au sommet se précise, en effet, de plus en plus dans le feuilleton du candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de février 2025. L’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et l’actuel PM, Amadou Bâ, s’affrontent à distance. La sortie sur Twitter de l’ancien PM Dionne, largement relayée par les médias d’hier renforce sa posture de candidat.



Mahammed Boun Abdallah Dionne ne dit pas comme Aly Ngouille Ndiaye, qu’il ne se désiste pas. Il affirme plutôt sa volonté de se soumettre à la volonté du chef de l’Etat, fort de la carte blanche de sa coalition pour choisir le joker de 2024. Il reste que l’ancien PM est dans une offensive sans fard et ne néglige visiblement aucun détail. Jouant d’abord sur les images, il apparaît dans une posture hautement officielle, celle d’un homme d’Etat.



Sur la photo illustrant son Tweet, il s’affiche avec les hautes distinctions du Sénégal qui authentifient, sans doute, son mérite et la reconnaissance de la République à son endroit. Emmitouflé dans un costume bleu assorti d’une chemise blanche cassé par une cravate rouge, Mahammed Boun Abdallah Dionne ne néglige rien dans l’apparat de l’officiel. Le gros arbre au feuillage vert qui emplit totalement le décor est loin d’être gratuit dans la volonté du candidat de montrer avoir suffisamment pris de force.



Dans son Tweet, le PM Dionne marque une première différence de taille dans la bagarre des CV. « Ancien Premier ministre du Sénégal (2014-2019) », écritil en guise de présentation. Sur ce registre de la longévité à la primature, Boun Abdallah surclasse tout le monde. Même Amadou Bâ, dont le séjour à cette station, entamé en septembre 2022, devrait s’arrêter au plus tard en avril 2024. Il lance dès l’ouverture de son Tweet : « Il y a u mois, je confirmais ma candidature à la candidature de Benno Bokk Yaakaar auprès du Président Moustapha Niasse, désigné à cet effet par le Président Macky Sall ».



Longtemps resté dans le silence, l’ancien PM se donne les apparences d’un super-candidat et se positionne déjà en tête de file en déclarant : « (…) J’ai eu de nombreux échanges avec la presque totalité des candidats à la candidature ». Même s’il ne l’avoue pas, Boun Abdallah Dionne semble avoir pris une certaine ascendance sur ses adversaires qu’il cherche à prendre de vitesse. Outre sa meilleure longévité à la PM, Boun Abdallah brandit une autre meilleure expérience, celle acquise sur le champ électoral. Lui qui avoue : « Si la coalition m’accorde sa confiance pour porter le brassard de l’équipe, mon engagement est de ramener, comme je l’ai fait déjà en d’autres temps lors d’élections nationales, une victoire éclatante… »



Et comme pour montrer que le bleu de son costume n’est pas fortuit, l’ancien PM joue dans la tempérance, vertu reconnue à l’azur, en lançant plus à l’endroit de l’opinion que des autres « c’est en bloc soudé autour du Président Macky Sall, de son parti et de Benno que la victoire de 2024 sera assurée ».



Le Premier Amadou Bâ, redoutable adversaire de l’ancien PM Dionne lui ne parle pas. On ne se souvient même de l’occasion à laquelle il a affirmé être candidat à la Présidentielle. Ses prises de position sur la candidature sont rarissimes. Très discret sur 2024, Amadou Bâ ne lâche rien qui trahisse son ardente ambition d’occuper en 2024 le palais de la République. Amadou Bâ ne parle, mais nombre de personnalités d’envergure se font l’écho de son positionnement. Parmi les soutiens sonores du PM Bâ, Lat Diop, DG de la Lonase a embrayé dans le même sillage qu’Aly Mané.



« Chaque responsable politique ou militant et, au-delà même, tous les Sénégalais savent aujourd’hui qui est le candidat le mieux placé pour remporter haut la main l’élection présidentielle à venir, suggère Lat Diop. Je ne fais pas dans la langue de bois, pour moi ce choix ne peut être personne d’autre que le Premier ministre. » Mais l’acte le plus éclatant que le PM Bâ a posé est, sans doute, l’accueil populaire qu’il s’est offert à Kaffrine aux côtés du ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow et Farba Ngom, responsable de premier plan de l’Apr. C’était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des phases nationales sportives, culturelles et citoyennes à Kaffrine.



D'après le Journal Point Actu, le ministre Abdoulaye Seydou Sow aux côtés d’Amadou Bâ ressemble pour nombre d’observateurs à un signal fort, mieux une sorte de prémonition favorable au PM. Ce duel à distance au silence assourdissant témoigne de la main mise du président Macky sur ses hommes en la personne de Boun Abdoulaye Dionne et Amadou Ba qui pourraient être assimilés à des jokers de luxe dans cette course à la nomination du candidat de BBY.

