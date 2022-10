Candidature de Macky Sall à un 3e mandat : Abdou Fall d’Andu Nawlé valide Abdou Fall, ancien ministre et président du mouvement alternatif citoyen Andu Nawlé, s’est prononcé sur la question relative à la candidature du Président Macky Sall, à un troisième mandat.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, la question à se poser au Sénégal est celle du second quinquennat de Macky Sall. Pour Abdou Fall, le Sénégal a franchi deux étapes importantes : l’organisation d’élections locales et des Législatives de façon transparente. La majorité de compromis se voit à l’Assemblée nationale à l’issue de ces consultations.



Selon Abdou Fall, la Présidentielle, la mère des batailles, est à venir. Le mouvement alternatif citoyen Andu nawlé se dit derrière la majorité présidentielle. A l’en croire, la gestion d’une élection présidentielle comporte plusieurs dimensions dont celle de liberté. Le Sénégal, selon lui, est un pays de libertés et de droits.



‘’ Chaque citoyen qui remplit les conditions juridiques, a droit à poser sa candidature pour prétendre au vote à la présidentielle ‘’, s’est-il exprimé de manière claire et ferme. Il a fait référence aussi aux combats menés pour l’avenir du Sénégal, un pays de droits et de libertés.



Il a défendu le principe de la pluralité des candidatures pouvant s’étendre sous certaines conditions, à Khalifa Sall et à Karim Wade et a dénoncé toute forme de terrorisme s’attaquant à ces candidatures. Selon Abdou Fall, rien ne s’oppose à la candidature de Macky Sall à un troisième mandat.







Sudquotidien.sn



