Candidatures aux élections locales à Kolda : La coalition présidentielle vers l’implosion à Saré Yoba La grande coalition présidentielle est au bord de l’implosion dans la commune de Saré Yoba, département de Kolda. Il y a trois candidats à la candidature au poste de maire de la commune. Une rencontre d’harmonisation s’est tenue dans la localité, devant des militants de cette mouvance présidentielle, afin d’aplanir les difficultés. Mais chacun des trois candidats les plus en vue, a affiché ses appétits et ambitions pour la commune de Saré Yoba.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Octobre 2021 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

Au premier chef, l’actuel maire, en place depuis 2009, souhaite rempiler pour, dit-il, continuer à développer la localité au profit des populations. Kéba Diop a devant l’assistance, montré ses quelques réalisations, dont l’électrification et l’adduction à l’eau potable. Saré Yoba a toujours été entre les mains de l’opposition à travers le Pds depuis 2009. Parti du Pds avec Omar Sarr, le maire actuel a suivi son mentor dans la grande coalition présidentielle. D’où ses ambitions de rempiler à la tête de cette institution municipale.



A côté, une autre figure emblématique a ses yeux rivés sur le fauteuil de maire. Aliou Kandé, un Apériste pur, et actuel coordinateur de la coalition Bby dans cette commune, exhibe son expérience et sa volonté de faire de Saré Yoba une commune du parti au pouvoir pour mieux bénéficier d’un meilleur accompagnement du pouvoir central à abréger la souffrance des populations. Un troisième larron qui n’est pas des moindres, s’appelle Bou¬bacar Diallo.



Ce poulain de Modou Diagne Fada mise sur sa jeunesse, son expérience et sur ce qu’il appelle «mes revenus financiers», pour développer cette commune, avec des projets pour l’emploi des jeunes et des femmes. Dans cette commune où le chômage des jeunes est endémique, le coordonnateur du parti Ldr Yessal dans le département de Kolda travaille à être le candidat de la grande coalition présidentielle pour gagner et occuper le poste de maire de Saré Yoba.



Un poste âprement disputé par ces candidats à la candidature dont visiblement personne ne veut céder ni reculer au profit de l’autre. Pourtant des militantes et militants de ces formations plaident pour un consensus dans l’intérêt de la commune. Ce qui est loin d’être le cas, en ce sens que chaque candidat pense être plus légitime et campe sur sa position.



Devant cette adversité présente, un vote-sanction n’est pas exclu chez les frustrés des investitures. Une balle à saisir par l’opposition qui n’a pas encore dit son dernier mot dans cette collectivité territoriale qui tarde à évoluer depuis son érection en 2008.

Le Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos