Candidatures de Karim et Khalifa: La précision du ministre de la Justice

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 17:08

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, siffle la fin de la récréation autour des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall. Selon lui, seul le Conseil constitutionnel a le dernier mot sur cette affaire.



«Chacun peut dire son mot, mais le dernier mot revient au Conseil constitutionnel», a martelé Ismaïla Madior Fall sur les ondes de la Rfm. Il estime qu’il n’y a pas lieu de polémiquer sur la question.

