Cantona et Maradona demandent à Neymar d’arrêter de simuler Eric Cantona se moque de Neymar qu’il accuse de simuler trop souvent sur la pelouse. Diego Maradona a également conseillé à la star du Brésil de se montrer moins truqueur.

Gianluca Rocchi va avoir une drôle de pression sur les épaules ce lundi après-midi dans la Cosmos Arena de Samara lors de Brésil-Mexique (14h) en huitième de finale de la Coupe du monde. Principal défi, gérer le cas Neymar.



Depuis le début de la compétition, la star de la Seleçao est souvent nerveuse, victime de nombreuses fautes et blâmée pour sa propension à se retrouver un peu trop facilement par terre.



Alors que le Mexicain Andrés Guardado a déjà demandé "aux arbitres de faire en sorte qu’il arrête d’en rajouter", Eric Cantona et Diego Maradona ont également pointé les chutes de l’ancien joueur du Barça.



"Un grand joueur et un grand acteur"



The King, qui s’était déjà moqué de Neymar pour sa coupe de cheveux au début du Mondial en posant avec des spaghettis sur la tête, l’a comparé à une valise jaune dans une vidéo diffusée par Eurosport: "On la touche à peine et elle peut tourner pendant des heures. Au passage, Neymar, tu es un grand joueur… et un grand acteur. Mais attention aux erreurs de logique. Si on te touche à l'épaule droite, tu ne peux pas hurler de douleur en te tenant la joue gauche ! »



El Pibe de Oro s’est lui montré moins caustique: "Il a besoin de savoir qu’à l’époque actuelle, le plongeon c’est un carton jaune avec la VAR. Il en a déjà reçu un face au Costa Rica et maintenant il doit trouver un moyen de se calmer", a-t-il confié dans Marca.



