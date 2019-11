Cap Manuel : L'accès à la prison interdit aux avocats de Habré

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 17:25

L'Administration pénitentiaire, précisément la direction de la prison Cap manuel, a éconduit les avocats de l'ex-Président tchadien, Hissein Habré. Selon les informations reçues, elle a refusé l'accès aux robes noires. Argument : "ce lundi n'est pas un jour de visite et qu'ils n'auraient pas d'autorisations de visite".



Actuellement, Me Ibrahima Diawara et Cie sont allés voir le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Me Leïty Ndiaye pour l'informer de la situation. Les conseils de Habré avaient prévu de tenir un point de presse, aujourd'hui, après un bref entretien avec leur client pour s'enquérir de son état de santé jugé "précaire".

