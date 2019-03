Cap-Skirring: Un jeune homme égorge une fillette d'un an Scène d’horreur à Cap – Skirring dans le département d’Oussouye. Ce vendredi 29 mars, un jeune homme du nom de Yankouba, s’est acharné sur sa cousine âgée d’un an avant de l’égorger avec un couteau. ‘’Adepte de la drogue’’, le présumé meurtrier prétend avoir tué un lapin.

Coup de tonnerre à Cap-Skirring. Un fait hors du commun secoue les populations de cette partie de la Casamance. En effet, un jeune homme répondant au nom de Yankouba a mis fin à la vie de sa petite cousine. Une fillette âgée seulement d’un an et quelques mois. Selon des témoins, Yankouba aurait égorgé la petite à l’aide d’un couteau. Mais le présumé assassin prétend avoir égorgé un lapin.



« Il se trouve que le jeune Yankouba a égorgé sa cousine qui est âgée seulement d’un an et quelques mois. Il prétend avoir tué un lapin. C’est un jeune qui consomme de la drogue. Actuellement, sa famille le garde à la maison, prétendant qu’il a agi sous l’emprise des Djinns (démons). Les faits se sont déroulés dans le quartier appelé Cap-centre. Le jeune Yankouba est un petit-fils de l’ex-chef de village, feu Ngalla Faye », informe un témoin dans un enregistrement audio.





Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire.













