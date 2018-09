Capital : La Société générale verse 7 milliards pour Air Sénégal

La Société générale a décidé de verser à Airbus, pour le compte d'Air Sénégal, la somme de 7 milliards de francs Cfa. Cette opération permet à l'avionneur européen de pouvoir honorer la commande de deux avions A330-990 Neo de la compagnie nationale, destinés à la desserte Dakar-Paris-Dakar à partir de l'année prochaine.

Selon L'Observateur, qui donne l'information, la banque française a effectué ce versement sans lettre d'engagement du Budget. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, n'ayant pas, selon le journal, respecter sa promesse de libérer, au sortir du dernier Conseil des ministres, les 17 milliards de francs Cfa qui devaient compléter le capital de la compagnie (40 milliards).

Sans ce concours de la Société générale, laisse entendre L'Obs, Airbus aurait retardé la fabrication des deux avions commandés par Air Sénégal et la compagnie, dans ce cas, serait obligée, au mieux, de différer le lancement de ses vols Dakar-Paris-Dakar.



Et pour le recrutement des pilotes, quatre-vingt-dix pilotes, venant de divers pays du monde ont répondu à l'appel à candidatures d'Air Sénégal, une semaine après que celui-ci, a été lancé.

Après dépouillement, 35 ont été sélectionnés. Selon L'Observateur, ces pilotes ont été choisis sur la base du Cut-e, le système utilisé par les grandes compagnies, Etihad, Emirates, Air France…



