Capsule / Cuisine Résidence Touba: Les hôtes traités avec déférence et les besoins, entièrement, satisfaits La ville sainte de Touba dispose de trois Résidences, où plus de 500 personnes y travaillent. Ces Résidences, disposant de 7 cuisines, servent de lieux d’accueil aux autres communautés religieuses, venues d’ailleurs, pour les besoins du Grand Magal de Touba. Les hôtes sont traités avec déférence dans ces Résidences et les besoins sont, entièrement, satisfaits. Le Dahira Wilaya, implanté par Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, gère les « berndé » dans ces Résidences. La mission est très claire. Rien n’est à négliger pour le mieux-être de l’hôte. La sécurité est au top dans ces Résidences. Chacune des personnes responsabilisées, fait de son mieux pour remplir convenablement, sa mission.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Septembre 2023 à 00:25



