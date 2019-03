Carambolage sur la route de Taïf : 1 mort, 14 blessés

Un carambolage est survenu, dans la nuit du lundi au mardi, aux environs de minuit, sur la route de Taïf, plus précisément sur l’axe Baila-Diouloul, où des véhicules et deux motos Jakarta sont entrés en collision.



Le bilan de cet accident est de 1 mort et 14 personnes blessées dont 1 dans un état grave.

L’accident a occasionné également de nombreux dégâts matériels.













