Caravane DethieFall2024 à Fatick: Matar Ndoumbé Diattara et Seynabou Sow, quittent Rewmi et rejoignent Dethié Fall Le coordonnateur départemental de Rewmi de Fatick, Matar Ndoumbé Diattara et la responsable départementale des femmmes de Rewmi de Fatick, Seynabou Sow, rejoignent la coalition DethieFall2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 12:44



Ousmane Wade