Caravane de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar : Barthélémy Dias tacle Bamba Fall à la Médina La caravane de la coalition Yewwi Askan Wi a sillonné hier, les rues de Dakar. Ousmane Sonko, Barthelemy Dias tête de liste départementale de Dakar et les autres leaders ont entamé la procession par la commune de Bamba Fall.

Devant la mairie de la Médina, Barthelemy Dias lance des piques à son ancien compagnon de Taxawu Sénégal.



«Depuis 2009, la Médina nous appartient. Mais, nous nous sommes rendu compte que nous l’avions confiée à un traître !» a-t-il lâché devant une foule acquise à sa cause. Ainsi, il invite les populations à ne pas se tromper une deuxième fois après les élections locales. «Il ne faut pas commettre la même erreur. Vous avez l’occasion, ce 31 juillet, de vous débarrasser de la racine du mal de votre commune qui n’est personne d’autre que votre maire», a martelé M. Dias avant que la caravane ne s’ébranle vers Fass.



Le cortège de Yaw est passé à Colobane, Hlm, Dieuppeul Derklé, Khar Yalla, Grand Yoff et les Parcelles Assainies.







