Caravane du service public et E-Solde : La Direction de la Solde participe à la Caravane du Service public initiée par le Ministère de la Fonction publique

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de lancement a été présidée ce lundi par Madame le Ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr en présence Madame le Gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye.



Pendant une semaine, nos agents seront à votre disposition pour vous enrôler dans E-Solde, vous fournir des explications par rapport à l'utilisation de la plateforme et vous reconnecter en cas de blocage.



Programme de la Caravane



Lundi 24, Mardi 25 février: Fatick,

Mercredi 26 et Jeudi 27 février: Kaolack,

Vendredi 28 et Samedi 29 février: Kaffrine.





"E-solde, c'est Votre bulletin en un clic "!!!





