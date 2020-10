Caricature du Prophète: selon And Jëf/PADS, ce que doit faire Macron est... And Jëf/PADS (Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme) condamne vigoureusement les prises de position totalement “irresponsables” d’Emanuel Macron sur les caricatures du prophète Mouhamed (PSL) et exige qu’il présente ses excuses à la communauté musulmane mondiale.

Le parti du député Mamadou Diop Decroix, And Jëf/PADS, engage les forces politiques et sociales et les milieux intellectuels éclairés en France qui font montre de discernement, à intensifier le travail dans l’opinion publique française pour isoler très vite les véritables destructeurs de leur société.





And Jëf/PADS engage aussi les autorités sénégalaises à assumer leurs responsabilités dans ce contexte très particulier et à exiger du Président français le respect de la foi des musulmans. C’est ce qui est attendu plutôt que des arrestations de citoyens qui protestent contre cette agression.



Selon le Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme, seule la victoire de la lutte des peuples opprimés pour la libération nationale et l’émancipation sociale finira par avoir raison de l’extrême droite anti-islam, raciste et xénophobe.

