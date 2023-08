Carméline Kassoka Diémé, adjointe au maire de Dakar et membre de Pastef : «Ce qui s’est passé à Dakar, est tout sauf une élection de bureau municipal»

Ce qui s’est passé aujourd’hui à la ville de Dakar, est tout sauf une élection de bureau municipal

il y a eu une injustice notoire envers notre parti

au début, quand on allait aux élections locales, il avait été convenu que Pastef soutienne Barthélémy Dias, que le poste reviendrait à Taxawu et que celui du premier adjoint, devait revenir au Pastef naturellement. Le Pastef s’est investi à battre campagne dans ce sens et le poste de premier adjoint est revenu à Abbas Fall, qui était le coordonnateur départemental du Pastef à Dakar, mais aussi, qui s’est énormément investi

ce à quoi on a assisté aujourd’hui à la ville de Dakar, c’est l’éviction d'Abbas Fall de son poste de premier adjoint au maire. D’accord, il y a eu la décision de la Cour d’Appel pour le respect de la parité, naturellement au niveau du Pastef, on n’était pas contre, parce que nous avions cinq représentants dans le bureau municipal de la ville de Dakar

Lorsque le problème s’est posé, le maire nous a convoqués au lendemain de l’arrestation d'Ousmane Sonko, bizarrement, pour demander que le renouvellement du bureau municipal se fasse, mais rapidement. Alors, on n’a pas eu le temps, car les délais étaient trop, trop serrés. Cependant, nous avons accepté. Et pour nous, c’était tout naturel que le poste de premier adjoint, on allait le décaler

ce qu’on a proposé, était très simple. On a dit qu’on allait garder les 5 postes d’adjoint au maire du Pastef et qu’il y aura seulement un décalage. Abbas qui était premier adjoint, a accepté naturellement de céder sa place, mais le poste revenait toujours au Pastef, et au niveau de l’ordre, la première dame adjointe au maire du Pastef qui se trouve être Marie Rose Faye, devait l’occuper ; c’est ce qu’on a proposé au maire. Il devait nous revenir, c’est le doyen d’âge qui est adjoint au maire, qui était chargé de coordonner tout ça. Il avait promis de nous revenir

on est resté jusqu’à hier, (mardi ndlr), mais jusqu’à aujourd’hui, (mercredi ndlr), toute la journée, rien. Jusqu’à 13 heures, lorsque le conseil s’est réuni, on n’avait rien, on ne savait même pas qui était sur la liste. Dès que le maire a démarré sa communication, on nous a appelés, il y avait deux adjoints au maire du Pastef qu’on a appelé, en l’occurrence Matar Magassouba et moi, pour nous dire que le maire accepte de nous retenir dans le bureau municipal si on était d’accord

moi, personnellement, je n’étais pas d’accord sur la procédure, car j’ai trouvé inélégant de leur part, d’attendre que les gens soient dans la salle, pour nous appeler un à un et s'entendre dire que le maire est d’accord, est-ce que vous confirmez ? Nous étions en réunion et tout doit se dire en réunion. Ce que j’ai déploré, et j’ai demandé si tous les membres du Pastef étaient toujours sur la liste comme convenu et que le poste de premier adjoint revenait au Pastef. Et naturellement, c’était non !

le maire avait fait sa liste et avait décidé de se séparer, pas seulement d'Abbas Fall, mais aussi de Marie Rose Faye du bureau municipal. Alors, je crois que cela veut dire beaucoup de choses, c’est vraiment une manière claire et nette d’isoler le Pastef

tu ne peux pas prendre des membres du Pastef et dire que tu ne veux plus d’eux dans le bureau municipal pour des raisons qu’on ne connaît pas et pour des raisons que je dirais même personnelles. Je pense que ce genre de politique, nous devons le dépasser

Nous avons finalement décidé de quitter le bureau municipal, nous avons tous démissionné de nos postes d’adjoint au maire, mais nous restons de simples conseillers municipaux de la ville de Dakar

il a essayé de nous diviser entre Pastef, et malheureusement, une des adjoints au maire du Pastef a décidé de suivre Barthélémy Dias

la décision du Pastef est simple : elle reste dans Taxawou parce qu’elle est déjà partie. Je crois que la première chose d’un membre d’un parti, c’est la loyauté, c’est un des principes élémentaires, même basique. La loyauté envers le parti et toutes les décisions qu’il prend