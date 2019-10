Carnet blanc: Dr. Ahmed Khalifa Niasse serait marié à Sokhna Oumou Sy, fille cadette de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

L’Histoire générale du Sénégal est « réécrite » de la plus belle des manières. Une union sacrée du mariage, devant contribuer davantage à la décrispation des conflits ouverts sur des détails et considérations religieuses, serait accomplie entre le guide religieux de la famille Niassène, Dr. Ahmed Khalifa Niasse et Sokhna Oumou Sy, la fille cadette de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh.



Cette histoire de mariage contracté, loin des indiscrétions, pourrait faire taire les divergences récemment exposées dans l’espace public sénégalais. Imaginez…l’homme très critiqué, Dr. Ahmed Khalifa Niasse, il y a de cela quelques semaines, en couple avec une des filles de l’illustre et adulé guide religieux de famille Sy de Tivaouane, Mame Abdoul Aziz Dabakh.



L’information reste à confirmer...pour beaucoup de raisons. Mais, la source proche de la famille du Dr Ahmed Khalifa Niasse, se voulant prudente, révèle bien que Sokhna Oumou Sy serait déjà mariée à Ahmed Khalifa Niass.



Seulement, insiste-t-elle, des détails restent encore à régler, avant de rendre l’information officielle. Et la confirmation de l’information, promet-elle, se fera par le biais de la cellule de Communication d’Ahmed Khalifa Niasse.



Leral y reviendra avec plus détails.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos