Carte nationale de presse: Daouda Mine, porté à la tête de la Commission nationale d’attribution

Mercredi 15 Janvier 2020

Le journaliste Daouda Mine, directeur des supports numériques de GFM est élu à la tête de la Commission nationale d’attribution de la Carte nationale de presse. Il s’occupe de la validation des acquis de l’expérience. « Une grande victoire pour APPEL. La presse en ligne a toujours été considérée comme le pestiféré des médias.



Si aujourd’hui, notre représentant est porté à la tête de cette importante et Auguste Institution, je pense que nous devons nous en féliciter et continuer à nous battre pour une meilleure considération de la presse en ligne qui passe par la professionnalisation de nos actes », lit-on.



L’Appel considère que d’autres combats restent à être remportés, tout en appelant à une remobilisation de tous les membres pour une belle transition. « Ceux qui n’avaient pas encore cotisé doivent le faire et ceux qui ont déjà cotisé doivent se mobiliser et pousser tous pour qu’on aille en AG. Je compte sur la mobilisation et l’implication de tous les membres qui croient encore à un idéal de la presse en ligne », exhorte la source.



Ainsi, l’Appel renouvelle ses félicitations et encouragements à Daouda Mine et invite les professionnels des médias à le soutenir dans sa mission.



