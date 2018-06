Carte postale - Raoul Diagne, le sélectionneur sénégalais qui battit la France au tournoi de l'Amitié

Raoul Diagne : un peu de football pour se changer les idées et avant d’en être saturés. Lors des jeux de l’Amitié en 1963, dont nous avons parlé hier, l’équipe du Sénégal, entraînée par Raoul Diagne, remporta le tournoi de football devant l’équipe de Tunisie et après avoir battu en demi-finale l’équipe de France amateurs par 2 buts à zéro... Raoul Diagne était le fils de Blaise. Né en 1910 en Guyane, où son père était affecté en tant que fonctionnaire des douanes, il a été le premier footballeur noir à intégrer l’équipe de France en 1936, pour laquelle il a été sélectionné 18 fois et a participé à la Coupe du monde. Il évoluait à tous les postes, dont celui de gardien de buts ! Il a joué notamment pour de Racing Club de Paris avec lequel il a remporté plusieurs fois le championnat et la Coupe de France. Il est décédé en 2002. On le voit debout à gauche sur cette photo prise en 1937 avec ses coéquipiers et le masseur de l’équipe, Louis Gabrillarges, habillé en chauve-souris. Sénégalmétis.